La conferenza in Svizzera sull'Ucraina è già piena di trappole

Bruxelles. La conferenza “Pace in Ucraina” che il governo svizzero sta organizzando per il 15 e 16 giugno a Bürgenstock, vicino al lago di Lucerna, potrebbe trasformarsi in una “trappola” per il presidente Volodymyr Zelensky, ha avvertito la premier estone, Kaja Kallas, mercoledì a margine del Consiglio europeo. Se la Russia non sarà sconfitta, Vladimir Putin potrebbe approfittare dei risultati di quella conferenza e rafforzare la sua posizione per realizzare i principali obiettivi della sua guerra: l’annessione dei territori occupati e la sovranità limitata dell’Ucraina. Il presidente russo potrebbe anche sfuggire a qualsiasi responsabilità, sia per i crimini di guerra di cui è accusato sia per i danni inflitti con la sua guerra. La situazione sul campo di battaglia favorevole alla Russia e le tattiche negoziali di Mosca potrebbero convincere la comunità internazionale a rinunciare ai principali punti del piano per una pace giusta di Zelensky. “Fino a quando la Russia non avrà cambiato i suoi obiettivi, finché non darà il suo accordo a riconoscere l’integrità territoriale dell’Ucraina e ammettere la responsabilità per i crimini commessi, non penso che sarà una pace sostenibile”, ha spiegato Kallas, insistendo che la conferenza “è piena di trappole”.

