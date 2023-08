In Estonia gli affari del marito mettono in difficoltà la premier Kallas

Bruxelles. Da una settimana l’Estonia vive al ritmo di un piccolo scandalo che sta indebolendo il primo ministro, Kaja Kallas, e potrebbe compromettere la tenuta della sua coalizione, facendo un regalo inaspettato alla Russia di Vladimir Putin. Il 23 agosto la radiotelevisione pubblica Err News ha rivelato che una società di logistica, di cui il marito di Kallas è azionista, ha continuato a fare affari in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022. Arvo Hallik, il marito di Kallas, ha una quota del 24,8 per cento e un ruolo dirigenziale in Stark Logistics. L’amministratore delegato, Kristjan Kraag, ha ammesso di fare ancora trasporti in Russia, ma per un unico cliente che non è nemmeno russo. Metaprint, una società estone che produce contenitori di aerosol in acciaio, sta chiudendo il suo impianto in Russia, ma negli ultimi diciotto mesi ha continuato a onorare i contratti. Niente di illegale: le merci trasportate da Stark Logistics non sono sanzionate dall’Unione europea. Venerdì il marito di Kallas ha annunciato la vendita delle azioni e le dimissioni da ogni incarico in Stark Logistics, si è scusato per i danni causati alla premier e l’ha scagionata con un “mia moglie non era al corrente”. Ma non è bastato. I partiti d’opposizione hanno chiesto a Kallas di lasciare l’incarico. Gli alleati della coalizione e il presidente estone, Alar Karis, hanno chiesto spiegazioni. Due commissioni parlamentari hanno convocato il premier. Secondo due sondaggi, la maggioranza degli estoni ritiene che Kallas debba dimettersi. “Non intendo dimettermi”, ha risposto Kallas, spiegando di essere lì “per la libertà dell’Ucraina e per l’Estonia”. Ma, tra nuove rivelazioni e tensioni politiche, lo scandalo potrebbe fare altri danni.

