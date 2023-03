Kallas vince le elezioni in Estonia. Il grande sconfitto è Putin

Bruxelles. Il Partito per la riforma del premier Kaja Kallas ha trionfato nelle elezioni legislative di ieri in Estonia, nel primo test elettorale del 2023 che avrebbe potuto mettere in discussione la determinazione del sostegno europeo all'Ucraina, a causa delle conseguenze economiche della guerra di Vladimir Putin. Secondo i risultati definitivi, il Partito per la riforma di Kallas ha ottenuto il 31,2 per cento dei voti, guadagnando quasi tre punti rispetto alle elezioni del 2019. Soprattutto, Kallas ha ottenuto praticamente il doppio dei suffragi del partito di estrema destra Ekre, che si è fermato al 16,1 per cento, due punti in meno rispetto a quattro anni fa, dopo una campagna incentrata sulle critiche alle sanzioni occidentali nel tentativo di capitalizzare lo scontento popolare per un'inflazione al 20 per cento.

