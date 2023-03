Con l'elezione di Kaja Kallas, in Estonia la scommessa populista è fallita

Oltre il 31 per cento degli elettori estoni ha scelto il Partito della riforma, una delle voci più forti in Europa a sostegno dell'Ucraina. I prossimi test saranno in Finlandia e Bulgaria

Bruxelles. Nello scontro elettorale tra la libertà e l’inflazione, in Estonia ha vinto la libertà. Il Partito della riforma della premier, Kaja Kallas, una delle voci più forti a sostegno dell’Ucraina, ha trionfato nelle elezioni di domenica, smentendo i timori della vigilia che lo scontento della popolazione per l’inflazione al 20 per cento, l’impennata dei prezzi dell’energia, la crisi economica e l’ondata di rifugiati provocate dalla guerra della Russia contro Kyiv potesse dirottare gli elettori verso l’estrema destra. La libertà aveva già vinto in gennaio in Repubblica ceca con l’elezione alla presidenza dell’ex generale, Petr Pavel. I prossimi due test elettorali sulla resilienza europea alle conseguenze del conflitto saranno in Finlandia e in Bulgaria il prossimo 2 aprile.