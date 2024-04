La coalizione di democratici e leader europei che ha sfasciato il calcolo antiucraino del Gop

Milano. Il Partito repubblicano americano sta pagando il prezzo della propria intransigenza, cannibalizzandosi e non ottenendo nulla di quel che sperava. Il sito Punchbowl News scrive: “I repubblicani hanno iniziato la 118esima legislatura con grandi progetti. Volevano tagliare tasse e spese, portare il presidente Joe Biden e altri della sua Amministrazione all’impeachment, imporre misure restrittive sull’immigrazione, ma questo non è accaduto. Al contrario, Biden ha ottenuto praticamente tutto quel che ha chiesto al Congresso, senza dover dare in cambio così tanto. Certo, ci ha messo del tempo mentre il Congresso disfunzionale si dilaniava per 15 mesi e più. Ma alla fine il grande vincitore è Biden”.

