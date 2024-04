La nostra libertà passa da Kharkiv

Durante l’Holodomor, la grande carestia voluta da Stalin all’inizio degli anni Trenta in cui morirono milioni di ucraini, Kharkiv era “la città in cui si andava a morire”, dice lo storico Timothy Snyder, l’ultimo posto in cui cercare qualcosa da mangiare, senza trovarlo. Poi Kharkiv, che si trova a meno di quaranta chilometri dal confine con la Russia, nel nord-est dell’Ucraina, è diventata la città dell’arte, della letteratura, della musica, della poesia, della convivenza, degli studenti e infine del grande equivoco: quando Putin cercò di conquistarla nei primi giorni dell’invasione su larga scala del febbraio del 2022, pensava di trovarla pronta alla sottomissione, anzi, quasi desiderosa della sottomissione. I consiglieri del presidente russo gli avevano fatto credere che cuori e menti di buona parte dell’Ucraina fossero già dalla sua parte – è la stessa ragione per cui, quando dieci anni fa Putin annesse la Crimea, qui da noi si diceva, abbeverandoci a volte in modo inconsapevole alla propaganda russa: in fondo a loro va bene così, sono più russi che ucraini. Invece qui si consumò l’umiliazione dell’esercito russo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE