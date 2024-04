Smontare la Brexit pezzo a pezzo, così almeno funziona. In silenzio

"Dobbiamo parlare della Brexit” è il titolo di un minidocumentario del Financial Times pubblicato all’inizio di aprile: interviste a esperti, giornalisti, imprenditori, chi ha votato per il leave e chi ha votato per il remain. Mezz’ora a interrogarsi sul grande tabù del Regno Unito di oggi, a otto anni dal referendum, a quattro dall’introduzione dell’accordo di divorzio dall’Ue, in un anno elettorale, per poi dirsi: meglio non discuterne.

