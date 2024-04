Il  conflitto arabo-israeliano senza refusi

Qualche giorno fa mi trovavo sul treno della linea Torino-Ventimiglia. Nel mio stesso vagone viaggiava una scolaresca di scuola primaria che, ad un certo punto, coordinata dalle insegnanti, comincia a cantare la canzone di Ghali, “Casa mia”. Molto intonati, molto carini: “Ma come fate a dire che qui è tutto normale… per tracciare un confine con linee immaginarie… bombardate un ospedale… per un pezzo di terra o per un pezzo di pane… non c’è mai pace”. Mi è salita una tristezza immensa al pensiero che l’indottrinamento cominciasse in così tenera età. Ho ripensato ai campi estivi per gli scolari palestinesi: ai tempi di Arafat prima e ai tempi di Hamas dopo. Come potrà mai esserci pace, quando viene coltivato l’odio? Poi mi sono detta che, probabilmente, l’intento di quelle insegnanti non era quello della facile propaganda, ma semplicemente quello di insegnare ai bambini e alle bambine un motivetto orecchiabile. E infatti, subito dopo, hanno cominciato a cantare “Tuta Gold”, di Mahmood. Sollievo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE