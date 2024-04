Occupare Gaza e distruggere Hamas: gli imperativi di Israele

La soluzione a due stati a un punto morto, il valore della forza in medio oriente, la situazione politica interna e i rapporti dello stato ebraico con l’America e l’Europa. E poi l’Iran e i timori per i suoi missili. La versione di Reuel Marc Gerecht

Gerry Baker, caporedattore del Wall Street Journal, nel suo podcast Free Expression ha dialogato con Reuel Marc Gerecht. Fellow della Foundation for the Defense of Democracies, autore di vari libri sulla politica del medio oriente ed ex agente di collegamento della Cia, Gerecht parla dell’inevitabilità di un’occupazione di Gaza, della necessaria distruzione di Hamas, della situazione politica interna in Israele e del progressivo allontanamento di Israele da Stati Uniti ed Europa. La conversazione è avvenuta prima dell’attacco notturno dell’Iran con droni e missili che aveva come obiettivo Israele.