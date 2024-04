La guerra nell'estremo nord

Nell’Artico il rischio di un conflitto fra grandi potenze è alto. Come funzionano le esercitazioni più difficili di America e Nato, dove Navy Seal e berretti verdi fanno i conti con freddo e sacche di sangue che si congelano

Per un profano poteva sembrare una follia. Da un’altitudine di 2 mila quattrocento metri, sei Navy Seal stavano per paracadutarsi su Marmot Bay, dove la temperatura dell’acqua era appena sopra lo zero.