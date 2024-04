Zelensky invita di nuovo Trump in Ucraina

Visitare Kyiv e le città martoriate dai missili russi per non cedere all’illusione di un conflitto “congelato”

Volodymyr Zelensky ha rilasciato un’intervista a Paul Ronzheimer della Bild (il testo è stato poi pubblicato dai giornali del gruppo Alex Springer): in un video che il vicedirettore della testata tedesca ha pubblicato su X li si vede che camminano e parlano insieme, sono nei dintorni di Kharkiv, città martoriata dai missili russi. Il presidente ucraino ha respinto l’idea, propagandata da Donald Trump, di una pace ottenuta con le concessioni territoriali alla Russia: “primitiva”, l’ha definita. “Ho bisogno di argomentazioni forti, non di un’idea fantasiosa, ma di un’idea reale, perché in gioco qui ci sono le vite delle persone”.