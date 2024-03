Putin spegne i nostri occhi su Kim. La Russia mette il veto sul Panel of Expert per Pyongyang

Da Mosca è arrivato lo stop al lavoro del gruppo di esperti incaricato di investigare sulle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza alla Corea del nord. Il comitato non esisterà più: un guaio per tutti

Ieri la Russia ha spazzato via gli ultimi quattordici anni di politiche nei confronti della Corea del nord con un semplice veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per la prima volta sin dalla sua istituzione, il Panel of Expert, il gruppo di esperti che investiga sulle sanzioni contro la Corea del nord, non esisterà più.