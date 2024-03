Lukashenka e la prova di forza contro Putin: una battaglia persa

Vladimir Putin non è solo, può contare su molti alleati e con uno di loro ha un rapporto ormai decennale di insofferenza copiosa e stima inesistente: Aljaksandr Lukashenka. Il dittatore bielorusso all’inizio della settimana è andato a visitare le sue truppe al confine con il corridoio di Suwalki, la striscia di terra che divide Polonia, Lituania, Bielorussia e Russia e che la Nato valuta, anche se con meno apprensione rispetto a qualche anno fa, come uno dei suoi punti di fragilità. Lukashenka si è presentato in tenuta militare, si è seduto con il suo cane e mentre lo accarezzava minacciava la Polonia e la Lituania. Nessuno si sarebbe accorto di questo momento se non lui non lo avesse usato per smentire Vladimir Putin e tutti i suoi servizi di sicurezza dicendo che gli attentatori erano diretti verso la Bielorussi e non verso l’Ucraina, come invece ripete Mosca. Nel suo primo discorso dopo l’attacco al Crocus, Putin aveva proprio detto che i terroristi avevano una “finestra” per scappare in Ucraina: contatti. Quindi Lukashenka si è preso la briga di smentire Putin in persona.

