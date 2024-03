Amit Soussana è la prima a raccontare gli stupri di Hamas. L'intervista al Nyt

Amit Soussana nei filmati di Hamas, pochi minuti prima di essere rilasciata durante il cessate il fuoco di fine novembre con altri 105 ostaggi, fa finta di essere stata trattata bene perché, dice, non voleva “mettere a repentaglio la liberazione”. Quattro mesi dopo, Soussana è la prima israeliana a denunciare le violenze sessuali subite nella Striscia di Gaza durante i suoi 55 giorni di prigionia. In un’intervista durata otto ore rilasciata al New York Times, ha raccontato del rapimento, quando è stata picchiata e trascinata da casa sua, nel kibbutz di Kfar Azza, a Gaza da almeno dieci uomini e dei giorni di prigionia in una camera da letto di un bambino completamente al buio, incatenata alla caviglia, sorvegliata personalmente da Muhammad. Pochi giorni dopo, Muhammad ha iniziato a chiederle della sua vita sessuale: un giorno, intorno al 24 ottobre, l’ha presa a pugni e, mentre le puntava la pistola in faccia, l’ha violentata.

