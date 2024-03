La tregua a Gaza non passa dalle carezze ad Hamas, ma dalla fine del suo dominio

Sarebbe bello considerare la risoluzione Onu un punto di svolta positivo del conflitto in medio oriente, ma ha ragione il premier Netanyahu: il cessate il fuoco si trasformerà in un'arma negoziale. Così cedere al terrore non è più considerato un tabù

Sarebbe bello, incoraggiante e consolatorio osservare la risoluzione votata ieri al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a favore del cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza come un punto di svolta positivo del conflitto in medio oriente, come un elemento nuovo capace di spingere le parti a trovare finalmente un’intesa utile ad avvicinare la fine del conflitto. Sarebbe bello, incoraggiante e consolatorio leggere nella scelta fatta dagli Stati Uniti, che per la prima volta dal 7 ottobre a oggi non hanno posto il veto su una risoluzione che chiede un cessate il fuoco non condizionato al rilascio degli ostaggi, un segnale di “pace”. Sarebbe bello, incoraggiante e consolatorio essere ottimisti rispetto alle conseguenze del voto alle Nazioni Unite.