L'Onu riconosce gli stupri di Hamas: "Crimini contro l'umanità" 

Lo show satirico israeliano “Eretz Nehederet” (un paese meraviglioso) ha mandato in onda una scenetta che prende in giro “Un Women” per il suo silenzio sullo stupro delle donne nel sud di Israele da parte dei terroristi di Hamas. Due dirigenti dell’organismo internazionale dicono a un terrorista di Hamas di credere a lui, anziché ai testimoni israeliani, sulle denunce di violenza sessuale. All’indomani delle guerre nella ex Yugoslavia, in Ruanda, Sierra Leone e Ucraina i crimini contro le donne sono stati centrali nelle accuse e nei procedimenti penali internazionali contro gli uomini responsabili d’aver orchestrato quelle campagne di stupri. Su Israele, invece, l’Onu ci ha messo tre mesi. La violenza che includeva atrocità sessuali commesse durante gli attacchi di Hamas costituisce “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità”, hanno detto lunedì due esperte di diritti umani delle Nazioni Unite, dopo mesi di accuse da parte di Israele e di gruppi di femministe. Alice Jill Edwards, relatrice sulla tortura, e Morris Tidball-Binz, relatrice sulle esecuzioni extragiudiziali, hanno affermato che le prove di violenza sessuale sono “particolarmente strazianti”, prendendo atto delle accuse di stupro di gruppo e mutilazione ai genitali.

