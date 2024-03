L'altra guerra degli houthi per reclutare i più giovani nella guerra a Israele

C’è la guerra che gli houthi combattono con i missili nel Mar Rosso, e poi ce n’è un’altra, combattuta sotto traccia per plasmare il jihad del futuro contro Israele e l’occidente e che nei piani del gruppo terroristico non ha scadenza e dovrà durare decenni. “Un tempo erano gli israeliani e gli americani ad assediare il nostro leader e martire, Abdel Malik al Houthi. Oggi invece siamo noi ad assediare l’America e Israele nel Mar Rosso. Dico al mio maestro, Abdel Malik al Houthi: siamo i tuoi soldati, siamo la tua spada sfoderata, i tuoi missili balistici, i tuoi droni. Usaci per colpire al collo gli infedeli!”. A pronunciare l’urlo di battaglia è un bambino di una decina d’anni o poco più che indossa la kefiah. Si rivolge alla telecamera dell’emittente filo houthi al Masirah e si fa riprendere mentre parla con l’indice alzato, come d’uso per indicare l’unicità di Allah. Insieme a lui, centinaia di altri bambini sfilano durante una delle periodiche manifestazioni oceaniche in sostengo di Hamas organizzate dai combattenti di Ansar Allah nella capitale Sana’a. Imbracciano lanciarazzi e kalashnikov fatti di cartone e vestono in mimetica, sorridenti. E’ la nuova generazione del jihad, che gli houthi chiamano mutahawith, giovani o giovanissimi combattenti la cui formazione è ancora da completare, ma che è curata scientificamente per farne le nuove leve della guerra ai sionisti.

