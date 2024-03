La missione contro Hamas finisce a Rafah, dice Israele a Blinken

Tel Aviv. Se l’esercito avesse catturato o eliminato il nemico numero uno a Gaza, il capo dei capi di Hamas Yahya Sinwar, c’è da giurarci che gli israeliani avrebbero indossato con soddisfazione le sue “orecchie” come costume per la festività ebraica di Purim. Invece il ribaltamento del destino, che oggi sembra ancora inesorabile per gli ostaggi israeliani nella Striscia, non è stato raggiunto in settimane di trattative. Il precetto di mascherarsi resta. Ma poiché non è ancora tempo per celebrare il ritorno alla vita e farsi beffe del perfido Aman / Sinwar, a fare notizia è stato un vestito da sposa giallo, il colore associato alla lotta per il rilascio degli israeliani sequestrati da Hamas. A indossarlo in piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, nello stesso giorno in cui il segretario di Stato americano Antony Blinken era in città per incontrare il premier Benjamin Netanyahu e il gabinetto di guerra, è stata Ziv Abud, sopravvissuta al massacro del Nova Festival e fidanzata di Eliya Cohen, prigioniero a Gaza da 169 giorni. Dopo i rispettivi incontri con Blinken, il premier Netanyahu e il ministro Benny Gantz hanno entrambi fatto sapere di aver ribadito il sincero apprezzamento per il continuo sostegno a Israele ma anche l’indiscutibile imperativo di portare a termine la missione a Gaza, compresa Rafah, con la consapevolezza della necessità di evacuare la popolazione civile dalle zone di guerra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE