Russia e Cina adorano la guerra a Gaza

Mosca e Pechino bloccano una risoluzione per la tregua all’Onu e nel frattempo fanno accordi con gli houthi

La Russia e la Cina hanno bloccato una risoluzione presentata dagli Stati Uniti all’Onu che chiedeva un cessate immediato a Gaza legato al rilascio altrettanto immediato degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas e dal Jihad islamico. Il rappresentante russo presso le Nazioni Unite, Vasili Nebenzya, prima del voto aveva detto che gli Stati Uniti avevano bloccato ben quattro risoluzioni sul cessate il fuoco e la risoluzione americana più che una richiesta era un “imperativo”. Finora gli Stati Uniti, e non da soli, hanno bloccato alcune risoluzioni promosse da Pechino e Mosca, perché nessuna di queste conteneva una condanna dei terroristi e del massacro del 7 ottobre. Russia e Cina pensano all’unisono, sostengono di avere a cuore la vita dei civili palestinesi, però votano contro una risoluzione bilanciata che lega il cessate il fuoco a una richiesta impellente e necessaria di salvezza degli oltre centotrenta prigionieri israeliani che da cinque mesi sono nelle mani dei terroristi, senza cure, probabilmente nascosti in tunnel, in condizioni fisiche e mentali precarie e tra i centotrenta ci sono anche ostaggi già morti.