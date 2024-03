“Questa è la nostra via d'uscita”. Così l'Ucraina sta iniziando a prodursi le armi da sola

Alcune aziende hanno spostato parte della loro produzione fuori dal paese, mentre una parte dei processi cruciali avvengono sottoterra. Tutto ciò rallenta la produzione. Zelensky spera di ottenere prestiti e licenze a basso costo per la produzione e la riparazione di armi americane. Un reportage del Washington Post

Kyiv. L’Ucraina non produceva armi prima dell’invasione russa del febbraio 2022, ma l’industria bellica locale ora è in forte espansione. Le fabbriche producono proiettili, colpi di mortaio, veicoli militari, missili e altri armamenti cruciali per lo sforzo bellico. La produzione è triplicata nel 2023 e si prevede che aumenterà di sei volte quest’anno, ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal durante una riunione del governo ucraino a gennaio. La produzione locale non è sufficiente a compensare la perdita del sostegno internazionale, soprattutto delle armi provenienti dagli Stati Uniti. Ma con un pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari bloccato al Congresso, la produzione nazionale è cruciale. Per alcuni articoli, come i droni che hanno trasformato il modo in cui viene combattuta la guerra, l’Ucraina sta già producendo il 90 per cento di ciò di cui ha bisogno, ha detto Mykhailo Fedorov, il ministro per la Trasformazione digitale, durante una conferenza il mese scorso.



Tra questi ci sono i veicoli aerei senza pilota a lunga distanza che nelle ultime settimane hanno colpito gli impianti petroliferi in Russia e i droni marini che hanno causato gravi danni alla flotta russa del Mar Nero e hanno contribuito a riaprire le rotte marittime per le esportazioni di grano ucraino. L’Ucraina costruisce anche i propri proiettili da mortaio e i proiettili d’artiglieria standard sovietici da 122 e 152 mm. Le aziende ucraine del settore della Difesa si stanno muovendo anche per colmare le principali necessità militari, costruendo i propri proiettili da 155 mm, standard Nato, necessari per i sistemi di artiglieria forniti dai sostenitori occidentali dell’Ucraina. Queste munizioni scarseggiano disperatamente sul fronte, ma un funzionario della Ukroboronprom, l’azienda statale della Difesa, ha dichiarato che la produzione non inizierà prima della “seconda metà di quest’anno”. Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato a causa della sensibilità delle questioni di sicurezza nazionale, non ha fornito ulteriori dettagli. Ma il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la produzione nazionale è fondamentale affinché l’Ucraina possa sostenere la propria Difesa.

“Questa è la via d’uscita”, ha dichiarato Zelensky all’Associated Press a dicembre, discutendo della speranza che l’Ucraina possa sviluppare pienamente la propria industria degli armamenti. Se queste aspirazioni verranno realizzate, ha detto, i piani della Russia “per la destabilizzazione e l’occupazione dell’Ucraina finiranno”. Sebbene l’Ucraina disponga di capacità produttive e di alcune materie prime, in particolare l’acciaio, l’esercito in questo momento ha estremo bisogno di armi. “Purtroppo, posso dire che senza l’aiuto dei nostri partner occidentali, dei nostri amici, compresi gli Stati Uniti, non saremo in grado di soddisfare pienamente le esigenze delle Forze armate ucraine”, ha dichiarato Maksym Polyvianyi, vicedirettore generale di Ukrainian Armor, il più grande produttore privato di armi del paese.



Dopo la caduta dell’Unione sovietica, l’industria bellica ucraina è andata in rovina. Anni di cattiva gestione e corruzione, uniti al fatto che gran parte dell’industria si era concentrata sugli acquirenti russi, hanno fatto sì che l’Ucraina dovesse guardare all’estero per qualsiasi cosa, dai proiettili ai jet da combattimento. L’Ucraina ha anche ceduto il suo arsenale nucleare in cambio di garanzie, anche da parte della Russia, sul rispetto della sovranità territoriale del paese. Ora, dopo più di due anni di guerra su larga scala, l’Ucraina ha bisogno di tutto, dagli armamenti basilari come i proiettili agli armamenti sofisticati come i sistemi missilistici a lungo raggio, i jet da combattimento e i bombardieri.



Alcune armi sono all’orizzonte. Il mese scorso il ministro ucraino delle Industrie strategiche, Oleksandr Kamyshin, ha dichiarato che l’Ucraina ha schierato un missile di fabbricazione locale con una gittata di oltre 400 miglia. Non ha fornito dettagli. Sono in fase di sviluppo anche sistemi di difesa aerea e missili ad alta precisione simili all’High Mobility Artillery Rocket System (Himars) di produzione statunitense. Ma i sistemi ad alta tecnologia di cui l’Ucraina ha bisogno per respingere gli invasori russi sono ben lontani dall’essere prodotti in Ucraina. “Per padroneggiare una produzione di questo tipo, per costruirla, devono passare decenni”, ha detto Polyvianyi, che è anche direttore dell’Associazione nazionale delle industrie ucraine della Difesa, che comprende più di 50 appaltatori privati. Nelle ultime settimane, le truppe ucraine hanno perso terreno a est, mentre lottavano con un numero sempre più esiguo di proiettili, granate e persino soldati. E la situazione potrebbe presto peggiorare. L’intelligence statunitense ha previsto che l’Ucraina potrebbe esaurire i missili di difesa aerea entro la fine del mese.



Mentre la Casa Bianca lavora per far approvare dal Congresso i 60 miliardi di dollari in aiuti, si sono aperti barlumi di speranza per l’Ucraina. La scorsa settimana, l’Unione europea ha approvato un pacchetto militare da 5 miliardi di dollari e l’Amministrazione Biden ha annunciato l’invio di 300 milioni di dollari in aiuti, resi possibili da “risparmi imprevisti” nei contratti del Pentagono per l’Ucraina. Un’iniziativa ceca spera di iniziare a inviare circa 800 mila proiettili nelle prossime settimane. Tutto questo, tuttavia, è ancora molto al di sotto delle necessità del paese.

I funzionari ucraini affermano di non poter rivelare le cifre esatte della produzione per motivi di sicurezza. Ma una lunga lista di vincoli – dalla mancanza di finanziamenti adeguati al reperimento di polvere da sparo – impedisce all’industria ucraina di aumentare la produzione. “Il nostro bilancio statale non è sufficiente”, ha affermato Oleksandr Zavitnevych, capo della commissione per la Sicurezza nazionale, la Difesa e l’intelligence del Parlamento ucraino. La capacità dell’Ucraina di finanziare la produzione interna di armi è limitata dal capitale d’investimento che può stanziare, poiché il sostegno finanziario dell’occidente è generalmente destinato a spese non militari. Quest’anno l’Ucraina spenderà circa 5 miliardi di dollari per la produzione interna di armi, hanno detto i funzionari, ma tutti concordano sul fatto che non sarà sufficiente. “La principale risorsa per la Difesa è il denaro”, ha detto Zavitnevych.



Aumentare le tasse è politicamente rischioso, se non economicamente irrealizzabile, dato che l’economia del paese è già in fase di sopravvivenza e gran parte della popolazione attiva vive all’estero, combatte in guerra o è disoccupata. I funzionari ucraini auspicano l’utilizzo di una parte dei circa 300 miliardi di dollari di beni della Banca centrale russa congelati dall’occidente. Venerdì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato per la prima volta di essere favorevole all’idea. Ma anche se si trovassero i soldi, l’Ucraina dovrà far fronte a una carenza mondiale di sostanze chimiche esplosive.



Gli ostacoli nella catena di approvvigionamento e il forte aumento della domanda internazionale – causato in parte dalle guerre in Ucraina e a Gaza – hanno esaurito le scorte di polvere da sparo e di propellenti per razzi. In Ucraina, questo ha causato periodiche interruzioni della produzione, ha affermato Polyvianyi di Ukrainian Armor. “Raggiungeremo il punto in cui la quantità di polvere da sparo che troveremo, produrremo altrettante munizioni”, ha detto il funzionario di Ukroboronprom. Secondo gli appaltatori della Difesa, anche i metodi di approvvigionamento del governo ucraino ostacolano la produzione, con diversi ministeri che firmano contratti e nessun sistema coesivo. “La domanda stupida che riceviamo ogni volta dai diversi ministeri è: ‘Quanto potete produrre questo mese?’”, ha dichiarato Artem Viunnyk, responsabile di Athlon Avia, che produce il Furia, il principale drone da ricognizione ucraino per individuare l’artiglieria. “Devono capire che la produzione non funziona così”. Prima della guerra, Athlon produceva cento droni all’anno, ha detto Viunnyk. Ora ne produce 150 al mese. Ma i contratti richiedono mesi di pianificazione per l’acquisto delle materie prime.

Viunnyk ha detto di aver dato ai funzionari la stessa risposta: non può aumentare la produzione immediatamente, ma può costruirne di più l’anno prossimo con la preparazione. I funzionari ucraini affermano che stanno semplificando il processo, guidati dal ministero della Difesa e dallo stato maggiore dell’esercito. L’Ucraina sta anche lavorando con aziende occidentali come la tedesca Rheinmetall, la britannica BAE Systems e la turca Baykar. Il mese scorso, Rheinmetall ha concordato una joint venture per la produzione di proiettili e propellenti da 155 mm. In definitiva, Zelensky spera di ottenere prestiti e licenze a basso costo per la produzione e la riparazione di armi americane.



Mentre l’Ucraina aumenta la produzione di armi, la Russia ha iniziato a prendere di mira le fabbriche di armi. Molti missili vengono intercettati, ma secondo quanto riferito, molti hanno raggiunto il loro bersaglio. L’Ucraina non rivela quando una fabbrica viene colpita. Un recente viaggio di alcuni giornalisti del Washington Post in una struttura dell’Armor ucraina che produce mortai è stato interrotto due volte da allarmi aerei. Tuttavia, non sono stati visti missili o droni esplosivi russi nelle vicinanze. L’Ukrainian Armor e altre aziende hanno spostato parte della loro produzione fuori dall’Ucraina, ha detto Polyvianyi. Come misura di protezione, le aziende dividono le fasi di produzione, o le duplicano, e le collocano in luoghi diversi. Alcuni processi cruciali avvengono sottoterra. Tutto ciò rallenta la produzione. Viunnyk di Athlon Avia ha detto di aver diviso le sue attività a Kyiv e di averne trasferita una parte a Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Dopo un allarme bomba a Leopoli, ha diviso la produzione anche lì. “Questo riduce la nostra efficienza”, ha detto. “Ma dobbiamo farlo, perché se non lo facciamo, potremmo avere un grosso problema”.



David L. Stern

Hanno collaborato Serhiy Morgunov

e Kostiantyn Khudov

Copyright Washington Post