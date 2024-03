A Gaza si decide la sorte del mondo

Era già successo con Ronald Reagan, che definì bombasticamente un “olocausto” il bombardamento di Beirut alla caccia dell’Olp da parte di Menachem Begin, e con George W. Bush, che intimava “step back” e “step back now” ad Ariel Sharon quando la Cisgiordania fu oggetto di un repulisti antiterrorista con tanto di ingresso dei carri armati di Tsahal. Israele è un legame storico ineliminabile e insieme un viluppo di decisioni estremamente difficili per la leadership americana, non solo quella democratica. Basta pensare al culmine del dissidio politico e strategico con Barack Obama, quando Benjamin Netanyahu portò addirittura davanti al Congresso, plebiscitato in particolare dai repubblicani alla vigilia dell’irruzione di Trump, la sua opposizione alla decisione della Casa Bianca favorevole al patto con l’Iran sul nucleare. Non è una rissa di strada, ovviamente, e non sono casi isolati. Però le forze responsabili hanno sempre cercato di evitare che il dissenso sul da farsi degenerasse fino al punto di diventare una crisi di legittimazione tra due democrazie. Il Wall Street Journal, che è un organo di opinione autorevolissimo, con una sua storia anche lineare e un suo sistema di consenso che fa centro sul Pentagono, ha suonato la carica contro Joe Biden, imputandogli una posizione flip flop, di cambiamenti continui e irrazionali, approdata al ricatto sulla continuazione della guerra contro Hamas a Rafah per ragioni strumentali interne (i due stati e due popoli a cui Biden pensa, dicono, sono il Michigan e il Nevada, cruciali distretti elettorali in cui le conseguenze di Gaza e Rafah potrebbero provocare uno smottamento a sfavore dei democratici nel prossimo novembre).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE