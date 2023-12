Perché il sostegno americano verso Israele è e rimarrà saldo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden negli scorsi giorni ha fatto sapere a un comitato di donatori democratici americani che la sua frustrazione verso il primo ministro israeliano sta crescendo. Nonostante stia cercando di far ratificare al suo Congresso un pacchetto di aiuti economici pari a 14.3 miliardi di dollari, Biden ha dichiarato che Netanyahu sta perdendo consensi a livello internazionale e che i “bombardamenti indiscriminati” sulla striscia di Gaza stanno causando una frattura anche in quei paesi dove il supporto a Israele è tenace. Biden ha poi aspramente criticato il governo attuale di Netanyahu, che ha definito il più conservatore di sempre, accusandolo di non voler perseguire la soluzione dei due stati e due popoli, soluzione che gli americani credono sia l’unica via possibile per una pace duratura nella regione.

