L'Onu ha un modo per porre fine alla guerra: convincere Hamas ad arrendersi

Numeri alla mano, come dare torto a Joe Biden? L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, due giorni fa, ha votato una nuova mozione per il cessate il fuoco, tra Israele e Hamas, e nel farlo ha registrato numeri che in effetti parlano da soli. Sono stati 153 i paesi che hanno chiesto un cessate il fuoco, sono stati dieci i paesi che si sono opposti alla risoluzione, sono stati 23 i paesi che si sono astenuti (tra cui l’Italia) e sono stati dunque decisamente di più i paesi che hanno usato la risoluzione sul cessate il fuoco per mandare un messaggio a Israele (lo scorso 28 ottobre una mozione simile ricevette 120 voti favorevoli e 14 contrari). Numeri alla mano, dunque, come dare torto a Joe Biden, quando dice, come due giorni fa, che Israele “rischia di perdere sostegno globale sulla guerra a Hamas?”. Oltre ai numeri delle Nazioni Unite, oltre alla forma, vi è però anche la sostanza. E chi ha scelto di applaudire Biden per il suo primo vero ammonimento al governo di Israele dovrebbe fare un piccolo sforzo per capire qual è ancora oggi la posizione che ha l’Amministrazione americana quando parla del conflitto in medio oriente e quando parla della pericolosità dell’approccio onusiano applicato a Israele.

