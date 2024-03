Putin nomina Navalny per la prima volta: la sua morte "un triste evento"

Ieri sera, nella conferenza stampa sui risultati delle elezioni presidenziali russe, il corrispondente della Nbc Keir Simmons ha fatto una domanda a Vladimir Putin su Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato dal Cremlino per spionaggio, Boris Nadezhdin, escluso dalla lista delle candidature alle presidenziali, e sulla morte di Alexei Navalny in una prigione siberiana lo scorso 16 febbraio. "Signor Presidente, è questo che lei chiama democrazia?", ha chiesto Keir Simmons.

Per la prima volta Putin ha fatto il nome del dissidente russo, chiamandolo "signor Navalny", e ha definito la morte nella colonia penale Ik-3 "un triste evento". "Ci sono stati altri casi in cui sono morte persone in prigione. Non è mai successo negli Stati Uniti? È successo più di una volta". Il presidente russo, appena rieletto per il suo terzo mandato consecutivo, il quinto in tutto, ha raccontato anche della trattativa sullo scambio di prigionieri pochi giorni prima della morte di Navalny: "Ho detto: 'Sono d'accordo'. Ma purtroppo è successo quello che è successo. C'era solo una condizione: che una volta scambiato non sarebbe potuto più tornare in Russia. Succede, non c'è niente che si possa fare. Così è la vita".

Oltre a Navalny, nella conferenza Putin ha anche detto che uno scontro diretto tra Russia e Nato sarebbe “un passo da una terza guerra mondiale su vasta scala” e ha respinto le critiche degli Stati Uniti e dell’occidente nei confronti delle elezioni, che la Casa Bianca ha definito non libere ed eque. Il presidente russo ha detto che le elezioni statunitensi non sono state democratiche e ha criticato l’uso del potere statale contro Donald Trump: "Il mondo intero ride di quello che sta succedendo lì", ha detto. "È solo una catastrofe, non è democrazia, che diavolo è?".