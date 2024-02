Anche se Navalny fosse morto di freddo. L'omicidio prima dello scambio

Non si sa come sia morto l’oppositore, ma la scoperta della causa del decesso cambia poco in questo momento. La sua morte non è altro che la vendetta di Putin contro ogni oppositore

Maria Pevchikh, collaboratrice di Alexei Navalny, ha raccontato che pochi giorni prima della morte dell’oppositore, si stava finalizzando uno scambio: la Russia avrebbe riavuto Vadim Krasikov, l’agente dell’Fsb condannato in Germania per l’assassinio di un ex combattente ceceno nel 2019, e avrebbe liberato Alexei Navalny e altri due detenuti americani. Allo scambio, racconta Pevchikh aveva lavorato l’oligarca russo Roman Abramovich, ma Vladimir Putin avrebbe fatto fallire tutto, ordinando l’assassinio di Navalny. Non si sa come sia morto l’oppositore, il corpo è stato restituito a sua madre Lyudmila, ma la scoperta della causa della morte cambia poco in questo momento. Ogni oppositore, dissidente, difensore dei diritti umani sa che qualsiasi sentenza è destinata a farlo sparire.