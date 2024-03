In coda per votare. La speranza e le liti davanti all'ambasciata russa a Roma 

In Italia, i russi votano tra cartelli pro Navalny, slogan contro la guerra e la sorpresa di essere in tanti. “Non si può vivere in ginocchio per tutta la vita”

Davanti all’ambasciata russa a Roma la coda si è creata all’improvviso. C’è un senso di complicità tra chi si mette in fila, con lo sguardo ci si scruta e ci si domanda: “Perché sei qui?”. “Siamo qui per farci vedere, siamo qui non perché crediamo che il risultato sarà corretto, ma perché non possiamo più rimanere fermi. CI vogliono nascondere, ma noi ci siamo”, dice al Foglio una ragazza che fa foto incredula per aver trovato tanta gente, tanti russi. Qualcuno ha portato dei cartelli, sono dedicati a Navalny, oppure alla bandiera della Russia libera a strisce bianche e blu, volutamente senza il rosso, il colore del sangue.