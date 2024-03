Come è andato il mezzogiorno contro Putin

E' l'ultimo giorno per votare. In Russia e davanti alle ambasciate si sono formate delle lunghe code: la protesta dell'opposizione è un appuntamento per contarsi

In Russia è stato mezzogiorno per undici volte, una per ogni fuso orario del paese. E mezzogiorno oggi non è un orario qualsiasi, è l’orario della protesta, è l’orario del “Polden' protiv Putina”, mezzogiorno contro Putin, la parola d’ordine dell’’opposizione per dimostrare che anche se di queste elezioni si conosce già il risultato, anche se Vladimir Putin otterrà il suo quinto mandato per il quale ha fatto cambiare anche la Costituzione, esiste una Russia contraria alle sue politiche, al suo rimanere al potere dopo avere stravolto la legge del paese, alla guerra contro l’Ucraina, alla repressione del dissenso, all’isolamento della Russia.