La strategia elettorale contro la solitudine del dissenso russo

Vladimir Putin ha votato e anziché andare al seggio ha preferito usare il voto online, per il quale la Commissione elettorale ha fatto grande pubblicità, ha cliccato, salutato, ringraziato. Lo stesso metodo hanno seguito il suo portavoce, Dmitri Peskov, e il sindaco di Mosca, Sergei Sobjanin. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha votato in un seggio non lontano dal fronte in cui le telecamere riprendevano un grande manifesto con la scritta: “Per la patria!”. Assieme a lui c’era Valeri Gerasimov, il capo di stato maggiore che dirige la guerra contro l’Ucraina e appare di rado, ma ieri si è fatto riprendere con la scheda in mano. Tutto va in scena per tre giorni consecutivi, con spettacoli, concerti, lotterie, pupazzi che intrattengono i bambini e persino due sposi a un seggio in Yakutia. Tutto è sceneggiato, pensato, cantato con una regia grigiastra, lapidaria, gelida. Putin si prenderà il quinto mandato, ma non lo ha voluto sotto silenzio, l’ha costruito in un’atmosfera di festosità da luna park perché con queste elezioni vuole dimostrare di essere stato desiderato, che la Russia è una vera democrazia e lui ne è il custode, mentre la protesta è solo fumo negli occhi. I russi contrari al Cremlino invece hanno dovuto prendere una decisione tra il rimanere a casa o trasformare il voto in una contestazione.

Una ragazza è andata a votare per le elezioni presidenziali e ha riempito l’urna di inchiostro, invalidando tutte le schede all'interno. A San Pietroburgo una bomba è scoppiata in un seggio. A Mosca un’altra urna ha preso fuoco: i tentativi di incendio in giro per tutto il paese sono stati almeno sei. A Praga, la capitale della Repubblica ceca, dove si votava soltanto ieri, si è formata una lunga fila davanti all’ambasciata russa, che si trova tra via Boris Nemcov e via degli Eroi dell’Ucraina, proprio secondo le istruzioni dell’opposizione: incontriamoci a mezzogiorno, tutti ai seggi contro Putin. Secondo gli ucraini è una pessima idea, ritengono che la partecipazione al voto, seppur invalidando la scheda, legittimi il quinto mandato del capo del Cremlino. L’opposizione russa ha un’altra opinione: facciamoci vedere.

