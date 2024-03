Joanna Chen, la "scrittrice sionista" al macero

La rivista letteraria Guernica pubblica un articolo sul 7 ottobre di una pacifista israeliana. Dimissioni dei redattori, ritrattazione e scuse. L’autodafé della coscienza antisemita che non fa sconti a nessuno

Guernica è una prestigiosa rivista letteraria che prende il nome dal quadro di Picasso e che ospita firme come Chimamanda Ngozi Adichie e George Saunders. Ora è nel caos, perché ha pubblicato un saggio sulla coesistenza e la guerra in medio oriente di una romanziera e traduttrice israeliana. In un articolo intitolato “Dai confini di un mondo spezzato” (che pubblichiamo sul Foglio di oggi), Joanna Chen racconta delle sue esperienze di dialogo e di pace con i palestinesi e della sua estraniazione dolorosa di ebrea inglese catapultata nel conflitto.