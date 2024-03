“Hamas ha ucciso chi lavorava per la pace”. Il saggio censurato da Guernica

Pubblichiamo ampi stralci del saggio di Joanna Chen pubblicato dalla rivista letteraria e poi rimosso in seguito alle proteste della redazione. Oggi non è più leggibile sul sito

E’ stata mia zia Sheila a insegnarmi l’importanza di tendere la mano agli altri, di dare una mano quando serve. Rimasta vedova presto, era una donna grintosa che aiutava negli ospedali e negli ospizi della città costiera di Blackpool, dove viveva. Zia Sheila è stata per anni volontaria presso il Citizens’ Advice Bureau, tendendo una mano calda e confortante a persone di tutte le confessioni, senza fare domande. Capiva l’importanza intrinseca del contatto personale; credeva che fosse una strada a doppio senso, che anche lei ne traesse beneficio. Ma mi ha anche insegnato che non ci si può prendere cura degli altri se prima non ci si prende cura di se stessi. Per questo andava a nuotare un paio di volte alla settimana e le piacevano i quiz; per questo si concedeva gelatine e fichi ricoperti di cioccolato, di cui teneva una scorta nella credenza.