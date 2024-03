Fino a dove può arrivare lo slancio ucraino di Macron 

Domenica scorsa Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky si sono sentiti per telefono per riaffermare l’appoggio francese al piano per aiutare l’Ucraina a produrre armi, sancito da una prossima visita del presidente francese a Kyiv. Macron insiste sull’urgenza di riaffermare un indefettibile sostegno all’Ucraina e le sue dichiarazioni nelle quali non escludeva l’eventualità di mandare truppe in Ucraina, hanno suscitato un intenso dibattito. L’insistenza di Macron non si è fermata, ha convocato sia i suoi predecessori, Nicolas Sarkozy e François Hollande, sia i responsabili dei gruppi politici, per conferire con loro degli ultimi aspetti del conflitto in Ucraina: la minaccia russa viene caratterizzata come prioritaria se non incombente.

