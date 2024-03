I lepenisti si astengono sugli aiuti a Kyiv contro Macron “bellicoso”

Parigi. Per giustificare l’astensione dei deputati del Rassemblement national in occasione del voto di ieri all’Assemblea nazionale sul piano di sostegno a Kyiv voluto dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, Jordan Bardella, leader del partito sovranista, ha evocato due “linee rosse”: il sostegno della Francia all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea e alla Nato, e l’invio di truppe francesi sul campo, ipotesi evocata per la prima volta dall’inquilino dell’Eliseo alla conferenza internazionale di sostegno a Kyiv tenutasi a Parigi il 26 febbraio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE