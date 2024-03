Quanto è largo in Europa il partito degli “amici di Putin”

Come Vox in Spagna, Chega è riuscito a disfare il tradizionale sistema bipartitico. Ora le proiezioni sulle elezioni europee annunciano un risultato storico per i partiti di estrema destra: Identità e democrazia potrebbe diventare il terzo partito al Parlamento europeo

Il successo di Chega alle elezioni legislative in Portogallo, dove il partito di estrema destra di André Ventura è arrivato al terzo posto con il 18 per cento, conferma la progressione senza precedenti degli “amici di Putin” in tutta l’Unione europea. Come Vox in Spagna, Chega è riuscito a disfare il tradizionale sistema bipartitico e a rendere il paese più difficile da governare. Se si allarga la prospettiva a tutta Europa il quadro appare ancora peggiore.