In Portogallo la destra rovina la festa al centrodestra

Il vero vincitore delle elezioni legislative è il partito di destra Chega. A pagarne le conseguenze in termini di voti sono soprattutto i liberali, fermati da quello che è l'estremismo

Lisbona. La lunga maratona elettorale portoghese del 10 marzo è iniziata con un vantaggio piuttosto netto agli exit poll per i conservatori di Alleanza democratica (Ad), ma poi è finita con i socialisti (28,6 per cento) che recuperavano terreno e una vittoria di Ad al fotofinish (29,5 per cento). E questa coalizione di socialdemocratici, popolari e monarchici sulla carta potrebbe persino perdere, visti gli esiti ancora incerti del voto all’estero (che nel Parlamento monocamerale di Lisbona elegge quattro dei 230 deputati).