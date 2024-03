I due estremismi da denunciare al G7

Libertà, già, ma in che senso? La settimana che si chiude è stata dominata da tre formidabili discorsi di tre importanti leader internazionali alleati solidi di Giorgia Meloni che hanno scelto con sfumature diverse di spiegare cosa vuol dire oggi difendere la nostra libertà. L’ultimo discorso, quello di giovedì sera, lo ha pronunciato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il discorso sullo Stato dell’Unione. Biden ha detto che “era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che la libertà e la democrazia non erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi” e ha aggiunto che “ciò che rende raro il nostro momento è che la libertà e la democrazia sono sotto attacco, sia in patria sia all’estero, nello stesso momento”.

