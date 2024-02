Keir Starmer sospende il suo candidato a una suppletiva che ha attaccato Israele

Il leader del Labour dice: "Quando ho detto che avrei cambiato il partito, dicevo sul serio". In nome della lotta all'antisemitismo, si ritrova senza un candidato al voto di settimana prossima a Rochdale. I Tory lo accusano di non essere stato subito duro, l'ala radicale lo accusa di censura e tutti dicono che applica un doppio standard con i suoi alleati. Ma Starmer ha scelto la coerenza

"Non sono disposto a sostenere un candidato del Labour se non penso che questo sia adatto a essere un rappresentante del Labour”, ha detto ieri Keir Starmer, leader laburista britannico, commentando la decisione di togliere il sostegno del partito ad Azhar Ali, fino a lunedì sera il candidato per le elezioni suppletive di Rochdale previste per il 29 febbraio. “Quando ho detto che avrei cambiato il Labour, dicevo sul serio”.