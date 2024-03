I Palestinesi moderati che le nostre università boicottano

L’Università di Pisa inaugura il 680esimo anno accademico e il rettore Riccardo Zucchi invita a parlare, durante la cerimonia, Anas Khalil, laureando italo-palestinese, che ha detto: “Siamo di fronte a un genocidio in potenza. Non siamo antisemiti, rivendichiamo un convinto antisionismo”. Dopo il leader del boicottaggio d’Israele Omar Barghouti invitato all’Alma Mater di Bologna e la Statale di Milano dove arringa Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi, alla quale Israele ha vietato l’ingresso per via di più di un attacco contro lo stato ebraico, sembra che le università italiane non conoscano neanche un palestinese moderato che critica Hamas e vuole la pace con Israele (non la “pace dell’obitorio” del 7 ottobre). Un palestinese così per la verità c’è, ma in Italia non è mai stato invitato. All’università di Londra un suo intervento è stato cancellato per “motivi di sicurezza”. Ora in Canada, all’Università di Manitoba, Bassem Eid è dichiarato “persona non grata” nel campus, accusato di “islamofobia” e anche il gruppo studentesco filo-israeliano dell’università che lo ha invitato è stato sospeso.

