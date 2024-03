Mosca, Pechino e l'atomica sulla Luna

Un impianto nucleare costruito dai robot sulla Luna entro il 2035, in grado di produrre “energia atomica spaziale”. L’altro ieri Yuri Borisov, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha annunciato che Russia e Cina stanno lavorando al progetto come parte della costruzione della base scientifica congiunta permanente sul satellite terrestre. “E’ una sfida molto complicata, perché dovrebbe essere fatta in modalità automatica, senza la presenza di esseri umani”, ha detto Borisov. Gli scienziati russi e cinesi stanno studiando anche la costruzione di un rimorchiatore spaziale “ciclopico” a propulsione nucleare. E’ l’ennesimo ambito del settore spaziale su cui Mosca e Pechino sembrano essere un passo avanti rispetto alla tecnologia occidentale: usare il nucleare per produrre energia sulla Luna non è un’idea nuova, alla Nasa si lavora a questo almeno dagli anni Settanta, perché con 14 giorni (terrestri) di luce e 14 di buio, sarebbe inconcepibile affidarsi solo all’energia solare sulla superficie lunare. La Nasa sta attualmente lavorando con il dipartimento dell’Energia americano per testare un progetto di energia nucleare “pulita” sulla Luna entro il 2030, in coincidenza con le fasi più operative del progetto Artemis.

