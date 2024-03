La mazzata di Biden sull'auto cinese

Il presidente americano lancia l'allarme sul boom delle automobili made in Cina. Una mazzata anche per il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il governo che volevano fare affari con la cinese BYD

Mentre il ministro del Made in Italy Adolfo Urso cerca contatti con il colosso cinese delle auto Byd, con un tempismo sensazionale il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato ieri “unprecedented actions”, azioni senza precedenti, contro le auto cinesi. “La Cina è determinata a dominare il futuro del mercato automobilistico”, ha fatto sapere Biden, “anche ricorrendo a pratiche sleali. A causa delle sue politiche il nostro mercato potrebbe essere inondato dai suoi veicoli, mettendo a rischio la nostra sicurezza nazionale. Non permetterò che questo accada sotto il mio controllo”. Biden ce l’ha con la scarsa reciprocità di Pechino, che ha imposto diverse limitazioni nei mesi scorsi all’importazioni di auto occidentali (non solo americane), ma solleva pure dubbi sul sistema tecnologico delle automobili made in China, dice che potrebbero essere dei cavalli di troia, connettersi ai nostri cellulari, rubare dati: “Questi veicoli potrebbero essere controllati o disattivati a distanza”, ha detto.