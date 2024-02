Il governo italiano guarda alla cinese Byd per produrre auto made in Italy

Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ci conferma i contatti con la cinese BYD ma per fare auto “sovraniste”. Le posizioni ambigue

“Abbiamo diverse interlocuzioni con più aziende”, dice al Foglio il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. E conferma le parole che l’altro ieri Michael Shu, managing director del colosso delle auto elettriche cinese BYD Europe, ha detto a Bloomberg su alcuni contatti del governo italiano con l’azienda di Shenzhen, nella Repubblica popolare cinese, per aprire un impianto di produzione in Italia. La condizione posta dal governo è che però siano auto senza componenti cinesi ma “made in Italy”, un’opzione di difficile realizzazione per la BYD, che è in grado di abbattere i costi di produzione grazie anche alla sostanziale differenza di prezzo fornita alle aziende cinesi sulla componentistica.