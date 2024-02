Il litio non tira più: i prezzi crollano assieme all'hype sulle auto elettriche

Dopo l’esperienza del Covid e la crisi del gas, l’esigenza strategica di avere ognuno una propria fonte di oro bianco in modo da non essere ricattabili ha portato a un eccesso di offerta. E il risultato è stato il crollo dei prezzi

All’inizio di questo mese, in Cina le grandi compagnie di estrazione del litio, il cosiddetto oro bianco, Ganfeng Lithium e Tianqi Lithium hanno annunciato un calo dell’utile netto per il 2023 tra il 70 e l’80 per cento la prima, e tra il 60 e il 70 la seconda. Alla fine della settimana scorsa, negli Stati Uniti, 625 tra politici, banchieri e dirigenti aziendali hanno partecipato all’Arkansas Lithium Innovation Summit per affrontare il problema di una industria alle prese con un calo dei prezzi del metallo per batterie che ha spaventato gli investitori e accelerato i licenziamenti.