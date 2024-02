Macron espelle l'imam in dodici ore. Il resto d'Europa dorme sonni multiculti

In dodici ore la Francia ha deportato un imam, Mahjoub Mahjoubi, che ha vissuto in Francia dal 1986 e ha avuto cinque figli. Lo ha messo su un aereo per la natia Tunisia, poco dopo essere stato arrestato nella sua casa a Bagnols-sur-Cèze, nel sud della Francia. Gérald Darmanin, il ministro dell’Interno, ha attribuito l’espulsione dell’imam alla nuova legge sull’immigrazione, prova secondo lui che questo è un governo che non tollera l’estremismo islamico. Mahjoubi incoraggiava la discriminazione contro le donne e gli ebrei (da lui descritti come “il nemico”), la Francia (“satanica”) e l’occidente in generale (”decadente e marcio”). Mahjoubi è l’ultimo di una lista di imam che sono stati banditi dalla Francia negli ultimi anni per aver espresso opinioni antitetiche a quelle della Repubblica. Intanto Belgio e Inghilterra dormivano sonni multiculti.

