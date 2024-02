“Allah maledica Hamas”. Il dissenso palestinese invisibile

La famiglia del fotoreporter palestinese Jehad al Saftawi ha trascorso vent’anni risparmiando per costruire la propria casa nel nord di Gaza. Poi, di notte, arrivavano quelli di Hamas e iniziavano a perforare. Stavano scavando un tunnel sotto casa, senza dirlo ai proprietari. Oggi è in macerie. Saftawi non incolpa gli israeliani. La sua distruzione, dice, “è l’eredità di Hamas”. Saftawi lo racconta in un articolo su Time. Scrive Saftawi che Hamas “ha iniziato a distruggere la casa della mia famiglia nel 2013, quando hanno costruito un tunnel sotto di essa”. Hamas tiene in ostaggio ogni famiglia palestinese della Striscia. “Dalla violenta presa di Gaza da parte di Hamas nel 2007, le belle e vivaci strade che conoscevo sono state dominate dal caos terroristico”, scrive Saftawi. “Hamas è guidato da una posizione ideologica che nasce dal concetto di annientare lo stato di Israele e sostituirlo con uno islamico palestinese. Nel tentativo di rendere tutto ciò realtà, Hamas ha militarizzato ogni aspetto della vita pubblica e privata a Gaza. In questo modo hanno annientato le possibilità di uno stato palestinese di successo accanto a Israele”. Una frase del pezzo di Saftawi è sorprendente: “Ora sono determinato a parlarne apertamente, non so nemmeno se abbia importanza”. Perché Hamas sta vincendo la battaglia per definire ciò che è considerato “filo-palestinese” in occidente. Attivisti progressisti, professori, sindacalisti, giornalisti, studenti e altri hanno sposato la “decolonizzazione” e cantano allegramente “non vogliamo due stati, vogliamo il ’48”.

