Abu Mazen dice a Hamas di accettare l'accordo sugli ostaggi

Il capo dell'Anp ha esortato la fazione islamica ad accettare rapidamente un accordo per salvare la Striscia dall'offensiva militare israeliana. Intanto Netanyahu ha detto a Biden che è determinato a raggiungere un accordo

Tel Aviv. Il presidente palestinese Abu Mazen teme che le implicazioni della guerra a Gaza rappresentino “una minaccia di catastrofe con conseguenze non meno devastanti della Nakba del 1948”. Questa volta però il capo dell’Anp e dell’Olp ha rivolto le sue preoccupazioni a Hamas, esortando la fazione islamica ad accettare rapidamente un accordo per salvare la Striscia dall’offensiva militare israeliana “che causerà migliaia di vittime, sofferenze e sfollamenti”. Abu Mazen, secondo l’agenzia Wafa, ritiene che chiunque ostacolerà i negoziati sarà ritenuto responsabile per la “situazione intollerabile” raggiunta dagli abitanti di Gaza.