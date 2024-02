Hezbollah spara sul nord di Israele, Israele risponde. In tutto questo, dov'è l'Onu?

La forza d’attacco di Hezbollah, conosciuta come “Radwan”, è più grande e meglio addestrata dell’equivalente di Hamas, la “Nukhba”, responsabile del 7 ottobre. Se i palestinesi hanno lanciato 9 mila razzi dall’inizio della guerra, si ritiene che Hezbollah abbia un arsenale tale che l’esercito israeliano prevede in caso di guerra più di 4 mila lanci al giorno, una portata che i civili israeliani non hanno mai sperimentato. Oggi Hezbollah ha sparato sul nord di Israele, causando un morto a Safed e numerosi feriti. E’ di quattro morti invece il bilancio dei raid aerei lanciati in Libano dall’esercito israeliano. Non sono mai andati così vicini all’apertura anche di un fronte nord.

