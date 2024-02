I tentacoli di Hamas arrivano fino in Europa

Era il segreto di Pulcinella di Hamas. Ora però, per la prima volta, il ministro della Giustizia del Belgio, Paul Van Tigchelt, lo mette nero su bianco: Hamas è attivo in Belgio (e altrove in Europa) attraverso oscure società “umanitarie”. Non per seminare il terrore, ma per presentare Hamas sotto una luce favorevole e raccogliere fondi. I tentacoli di Hamas sembrano estendersi anche nel cuore della vecchia Europa. Finora si trattava solo di sospetti, ma per la prima volta il governo lo ammette. Cosa fanno esattamente queste ong sul suolo belga? Van Tigchelt rivela che “le attività di Hamas in Belgio si concentrano sul lobbying e sulla raccolta di fondi”. Un esempio citato è quello della ong Eupac. Sulla carta, l’associazione si occupa dello sviluppo musicale, culturale e sportivo dei giovani. La sua sede si trova in Place Schuman a Bruxelles, proprio di fronte alla Commissione europea. In realtà l’organizzazione serve Eupac come mezzo di lobbying, spiega Paul Van Tigchelt, che rivela il funzionamento della campagna di Hamas in Europa: “Un consiglio di diversi membri provenienti da diversi paesi europei che organizza conferenze e difende la causa palestinese con le istituzioni locali, ma soprattutto europee. A queste conferenze sono invitati politici, parlamentari e legislatori europei, nonché accademici, giornalisti e persone della società civile”.

