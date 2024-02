Doppiogioco a Gaza. Professionisti collusi con le brigate di Hamas

La guerra di Gaza ha rivelato più di un professionista che era un terrorista: insegnanti, medici, operatori umanitari, giornalisti”. Così la figlia di Amos Oz, Fania Oz-Salzberger, sul giornalista di al Jazeera Mohammed Wishah che aveva un secondo lavoro come comandante nelle unità missilistiche anticarro di Hamas. Lo ha rivelato il portavoce dell’esercito israeliano per i media arabi, Avichay Adraee. “La mattina giornalista di al Jazeera e la sera terrorista di Hamas!”, ha scritto Adraee su X. Durante le operazioni israeliane in uno dei campi di Hamas è stato sequestrato un computer portatile appartenente a Wishah, dove risulta chiaramente dai documenti che era un importante comandante delle unità missilistiche di Hamas.

