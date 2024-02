Cessate il fuoco, terroristi di Hamas

Sanremo propone e Roma dispone, quindi va bene l’accordo fra Schlein e Meloni. Ma è curioso che nel paese delle canzonette nessuno in Parlamento chieda mai tregue umanitarie ai palestinesi

Capisco Schlein che da buona cittadina americana deve sentire quel che dice Blinken, a parte il caro Provenzano, ma Meloni, che da buona italiana ha fatto il suo sugli ostaggi e si è astenuta su un cessate il fuoco beninteso umanitario, bè, forse doveva aspettare un momento per sapere che cosa ne pensi Burns, il capo della Cia che è al Cairo, forte della minaccia di Bibi contro Rafah, per strappare gli ostaggi dalle mani dei carnefici. Ma sono ghirigori del dopo Sanremo, come sa Tajani che contende a Ghali il primato nella politica estera. Passando alle cose serie.