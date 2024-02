Su Navalny, Lula e Salvini si confermano due eroi dell'impudenza

Che persona spregevole è Lula. Beata la generazione dei boomer. Ebbe a che fare con il misticismo del guerrigliero eroico, e il narcisismo martirologico del “Che” Guevara, una trappola dell’iconismo ideologico ma non un insulto pieno di disprezzo umano alla verità. Lula ha fatto il carcere, è stato intrappolato in un processo politico, sebbene la staffetta con la capa di Petrobras alla presidenza del Brasile non deponga contro i suoi conflitti di interesse e la sua avidità politica (almeno quella), si è infine dovuto battere contro un delinquente trumpista alla brasiliana, Bolsonaro, e in molti abbiamo fatto il tifo per lui, eroe della libertà e della lotta alla povertà.

