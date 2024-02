Navalny e Assange, storie agli antipodi

Le truppe russe avanzano in Europa, uno lo hanno fatto fuori in Siberia, l’altro in Bielorussia, uno sterminio di civili e militari è in atto da due anni e più in Ucraina, chi difende la nostra libertà deve cercare di farlo senza le nostre munizioni, ai russi le munizioni arrivano da Kim Jong Un e da Ali Khamenei senza particolari problemi, popolo e carcerati da mandare al macello per un regime che al posto del delitto Matteotti mette le importazioni di banane dall’Ecuador non sono un vero problema, quelli di Hamas fanno la spola con Mosca, noi dobbiamo aspettare che Victoria Sharp e Adam Johnson, giudici a Londra, decidano dell’estradabilità negli Stati Uniti di Julian Assange, un tizio o un eroe che nel 2007 diffuse materiali sensibili sulla sicurezza nazionale degli Usa in guerra a Kabul e a Falluja mettendo in piazza, con qualche serio rischio per l’incolumità di informatori e soldati della Cia e del Pentagono, le magagne dello stato e dell’esercito senza i quali la nostra libertà non esisterebbe proprio.

